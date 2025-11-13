日本航空（JAL）は2025年11月13日、客室乗務員（CA）と空港スタッフがスニーカーを履いて業務できるようにしたと発表した。選択の幅を広げ、働きやすい環境を目指す。航空会社の中では、スカイマーク、JAL傘下の格安航空会社（LCC）のZIPAIR（ジップエア）、ANAホールディングス（HD）傘下の「AirJapan」（エアージャパン）などがすでにスニーカーを解禁しており、大手2社ではJALが先行した。約1万4000人が対象、「スリッポン」も