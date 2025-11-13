歌手の美川憲一（79）が13日、パーキンソン病と診断されたことを公表した。自身の公式サイトで発表された。 【写真】そっくり!?コロッケと笑顔で並ぶ美川憲一 美川に関しては、今年9月にめまいなどの症状で検査したところ「洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）」（心臓の機能が低下し、不整脈などになる症状）と診断されたことを報告。同月11日にペースメーカーの取り付け手術を終え、入院し