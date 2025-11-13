猫の抜け毛は「体の仕組み」によるもの 猫の抜け毛は、単なる汚れや老化ではなく、体温を調節するための自然なサイクルです。 特に「ダブルコート」と呼ばれる二重構造の被毛を持つ猫は、季節によってバランスを変えながら毛を生え変えます。 春と秋の換毛期には、特に家じゅうにふわふわと毛が舞うこともあるでしょう。これは人でいえば「冬服から夏服に着替える」ようなものです。 抜け毛が多い猫種を理解し、