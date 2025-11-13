元乃木坂46の与田祐希が主演を務めるドラマ『死ぬまでバズってろ！！』の公式インスタグラムが12日、与田のオフショットを公開。ピンク髪の姿に反響が寄せられている。【写真】与田祐希、ヘソ出し姿に絶賛の声「スタイル良すぎてビビる」投稿では、与田演じる主人公・タパ子がライブ配信時に着用する“ピンクのウィッグ姿”を披露。「ピンクの髪の毛がとても新鮮でした」と紹介している。ファンからは「ギャルピ祐希ちゃんか