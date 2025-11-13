シリーズ最新作となる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より、反地球連邦政府運動「マフティー」メンバーの未解禁キャスト、キャラクターを解禁。斉藤壮馬、津田健次郎、武内駿輔、早見沙織、白熊寛嗣からのコメントも到着した。併せて、第2弾ムビチケが11月14日から発売されることも決定した。【写真】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』第2弾ムビチケ＆特典ビジュアル本作は、反