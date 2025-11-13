関西を中心に飲食店を展開するイコンは、「ラピュタ・ザ・フランダーステイル三宮 神戸国際会館前店」にて、開業15周年を記念した本ズワイ蟹付き食べ放題プラン「15th Anniversary クラブ カーニバル」を2025年11月17日（月）より販売開始します。2026年3月下旬までの期間限定で、豪華な本ズワイガニに加え、ローストビーフや濃厚ブイヤベース鍋など全30品をオーダービュッフェ形式で楽しめる、ゆったり2時間制（90分ラストオーダ