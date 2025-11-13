NHKの音楽番組『Venue101』が、15日午後11時より生放送される。今回の放送では、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、ClariS、乃紫、マルシィの4組が出演。アーティストたちの個性や制作の裏側に迫るトークとともに、パフォーマンスも披露される。【番組カット】かまいたち濱家＆生田絵梨花とトークをするKing ＆ Prince3人組バンド・マルシィは、代表曲「ラブソング」など、恋の記憶を描いたリアルな歌詞が若い世代の共感を呼