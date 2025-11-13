サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日）に向けて、試合会場となる愛知・豊田スタジアムで全体練習を行った。ＭＦ堂安律（フランクフルト）は「Ｗ杯前にアフリカ勢と試合ができるのは有意義」と歓迎した。堂安はアフリカ勢との対戦を前に「欧州の監督（オットー・アッド氏＝ドイツ＝）なので、他のアフリカ勢よりチームの規律はあるかもしれないが、身体能力を生かしたサッカーをしてくるというところで、何