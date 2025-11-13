サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、愛知・豊田市内で最終調整を行った。＊＊＊森保監督は前日会見で、ガーナ戦の先発選考について「ブラジル戦のスタメンが中心」と方針を示し、１０月のブラジル戦（３〇２）から基本的に先発を引き継ぐことを示唆した。ブラジル戦のＤＦラインは渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介の並びだった。ここに前回けがで招集外だった板倉滉をどう組み込