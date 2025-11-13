佐久市・志賀の「スエトシ牧場」。こちらには30種類以上、およそ500匹の動物が飼育されていて、さまざまな動物と触れ合うことができます。そんなスエトシ牧場で今年9月に誕生したのが…。4匹の「ミーアキャット」の赤ちゃんです。「ミーアキャット」はアフリカ南部のサバンナなどに生息するマングース科の生き物。赤ちゃんはこちらで「9月26日」に生まれ、仲良く身を寄せ合う姿がとってもかわいらしいですよね。