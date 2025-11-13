日本代表は14日の国際親善試合ガーナ戦に向け、試合会場の豊田スタジアムで最終調整をした。冒頭15分を報道陣に公開。リラックスした雰囲気でランニングやボール回しを行い、スタメンが濃厚なMF中村敬斗（スタッド・ランス）は「出た時にやるだけ」と親善試合ブラジル戦に続く国際Aマッチ2戦連発を見据えた。豊田スタジアムは国際Aマッチ初得点を決めた地。「感慨深い。そこから2年半、コンスタントに代表に選んでもらえた。す