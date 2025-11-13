11月も中旬になりました。店頭には、カニなど冬の味覚も並びはじめ鍋が食べたくなる季節です。具材のお値段も気になるところですが、鍋の「シメ」としても人気となっているローカルフードに注目しました。気温も低くなってきて、やっと、お鍋がおいしい季節になってきました。鍋に欠かせない、葉物野菜。去年は高騰していて、なかなか手が伸びませんでしたが、きょう、都内のスーパーを訪ねると…アキダイ秋葉弘道 社長「白