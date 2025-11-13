ニトリホールディングスは客数が10か月連続で前年を割り込み、今年9月までの中間決算は減収減益だったと発表しました。ニトリホールディングスが発表した今年4月から9月までの中間決算では、売上高にあたる売上収益は前年同期と比べて1.8％減少し、4391億円となりました。純利益は417億円で、8.1％の減少です。物価高で家具などの耐久消費財に対する購買意欲が下がり続け、客数が10か月連続で前年割れのところに、人件費や物流のコ