King & Princeの永瀬廉さん、郄橋海人さんが“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”Celebration Tree〈Mickey＆Friends〉点灯式に出席しました。【写真を見る】【King & Prince・永瀬廉】今年のクリスマスは「綺麗な夜景を見ながらディナー」郄橋海人とのプレゼント交換会にミッキーをお誘い今夏のKing & Princeのコンサートで、ミッキーマウスがサプライズゲストとして登場した