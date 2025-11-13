富山市婦中町の山沿いの集落では、ここ数日住宅の敷地でクマの出没が相次いでいます。住宅の防犯カメラにその姿がとらえられていました。 巨体を揺らし、住宅の敷地を悠々と歩くクマ。今月8日の午前6時ごろ、富山市婦中町道島の住宅敷地に設置された防犯カメラの映像です。住民によると、この少し前には新聞配達員も同じ場所を通っていたといいます。 そして3日後の、おととい未明。カメラに映ったのはまたもクマ。センサ