へその緒がついた状態で捨てられていた子猫たちを保護。家に連れて帰ると、先住柴犬さんが『お母さん代わり』としてお世話をしてくれるようになり…。 成長した子猫たちと、柴犬母さんのお姿は、記事執筆時点で67万回を超えて再生されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：へその緒がついた状態で捨てられた子猫たちを保護→家にいた犬が…まさかの『お母さん代わり』になる光景】 へその緒がついた状態で