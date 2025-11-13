『ルックバック』の展覧会「劇場アニメ ルックバック展－押山清高 線の感情」が2026年1月16日（金）～3月29日（日）まで、麻布台ヒルズギャラリーにて開催される。 【画像】「劇場アニメ ルックバック展」原画や藤野の部屋のフォトスポットなど 『ルックバック』はコミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて発表された藤本タツキ原作『ルックバック』の劇場アニメ作品。本展は劇場アニメの監督を務めた押山