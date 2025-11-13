『夜は猫といっしょ3』（キュルZ/KADOKAWA）第36回【全63回】【漫画】『夜は猫といっしょ（1〜5巻）』を第1回から読む一人暮らしのフータのもとに、妹と一緒にやって来た猫のキュルガ。これまで猫と関わることなく生きてきたフータにとって、キュルガとの生活は新しい発見だらけで、毎日が不思議なことや楽しいことばかり。猫の不思議な生態に興味津々のフータは、キュルガのかわいい魅力に惹き込まれ、気が付くとスマホの写真フォ