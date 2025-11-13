2025年も11月なかば。アレの足音がもう間近まで迫ってきている。【画像】スパイファミリーコラボ「ぶらっくふらいでー おかいもの大作戦」実施店舗とワークショップ内容そう。ブラックフライデーだ。国内の三井ショッピングパークららぽーと20施設とラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京プラザでは14日からアニメ「SPY×FAMILY（スパイ・ファミリー）」とのタイアップ企画「ぶらっくふらいでー おかいもの大作戦」がスタートす