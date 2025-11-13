日本代表と１４日に対戦するガーナ代表のオットー・アッド監督は１３日、試合会場の豊田スタジアムで行われた前日会見に臨んだ。アッド監督は会見の冒頭にて、「軍の関係」により同国で６人の死者が出た事件があったことを明かすと、「ガーナ代表として非常にお悔やみ申し上げたい」とコメント。その上で、日本戦へは「非常に厳しい試合になることは分かっているが、日本についてしっかり研究はしているので、タイトな試合を展開