楽天の津留崎大成投手（２８）が１３日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６００万円アップの１５００万円でサインした（金額は推定）。今季は調子が上がらず２軍スタート。だが３度目の１軍昇格となった８月以降は登板機会を増やし、９月は９試合で１５回１／３を投げて防御率１・１７と結果を残した。「連投での回またぎや３イニング目いったりというところを評価していただいた」と話した。会見で「僕、データオ