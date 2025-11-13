10月19日の秋華賞を制し、桜花賞との牝馬2冠制覇を達成したエンブロイダリー（牝3＝森一、父アドマイヤマーズ）が選出済みの香港マイル（12月14日、シャティン芝1600メートル）の招待を受諾することが決まった。13日、シルクホースクラブが発表。初の海外遠征となる。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 漫画家の榎本由美さん死去 60歳
- 2. 昭恵さん上申書「私の心情です」
- 3. 小野田氏に記者「すみません」
- 4. 草間リチャード敬太を略式起訴
- 5. 立花容疑者を逮捕「奇跡に近い」
- 6. 小田急ロマンスカーで絶望した男
- 7. 長嶋一茂 尊敬するけど嫌いな人
- 8. 彦根総合の野球部 集団万引きか
- 9. 一夫多妻YouTuber「通報やめて」
- 10. 女性に馬乗りか 体矯正しただけ
- 1. 昭恵さん上申書「私の心情です」
- 2. 草間リチャード敬太を略式起訴
- 3. 立花容疑者を逮捕「奇跡に近い」
- 4. 女性に馬乗りか 体矯正しただけ
- 5. 辻元氏 2万件超の迷惑メール被害
- 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 7. 高校生 不明の7歳児を30分後発見
- 8. 生徒に30回わいせつか 教諭処分
- 9. 高市首相の「台湾有事」発言に「訂正・撤回すべき」「日本が武力介入すれば侵略行為となる」 中国外務省会見
- 10. 面識ない男性を監禁か 4人を逮捕
- 1. 小野田氏に記者「すみません」
- 2. 整理券にハズレ混ぜて配布 物議
- 3. 迷惑メール巡る議員の投稿が波紋
- 4. 小室圭さんの近況が判明か 証言
- 5. 蓮舫氏 おなじみの追及で波紋
- 6. 叩かれて大変 元市長の投稿物議
- 7. クマ襲撃も…血だらけで仕事続行
- 8. 「汚い首」投稿に茂木外相が批判
- 9. 立憲議員の「迷惑被害」相次ぐ
- 10. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
- 1. 中国 高市氏は直ちに是正&撤回を
- 2. 初来日「こんな味米国にはない」
- 3. 「行くべき世界の旅行先25選」に山形、静寂と絶景の魅力は卓越、クマ対策の課題も
- 4. 独 18歳に徴兵検査を義務付け
- 5. 米大統領の原潜建造計画に冷水
- 6. 台湾問題 日本人は自らの身焼く
- 7. 部屋水浸しで280倍の賠償を 中国
- 8. 中国で今年完成の橋が一部崩落
- 9. 「台湾華語学習センター」日本へ
- 10. 韓国チアガールの大胆な衣装話題
- 1. Suica ペンギンが「卒業」へ
- 2. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
- 3. 4.8億円をタンス預金 結局バレる
- 4. 書店業界 深刻な閉店ラッシュ
- 5. 年末調整で絶対に申告すべきこと
- 6. トヨタが「日産潰し」にかかる?
- 7. 「ウォークスルー改札」導入へ
- 8. 60年前の風呂 情報収集を開始
- 9. 佐賀共栄銀 内定者に20万円支給
- 10. 米政府機関閉鎖 防戦売りが頻出
- 1. LINE通知 効果的な止める方法
- 2. ビックカメラ 対象製品割引も
- 3. エディオン お手軽電子レンジ器
- 4. NTTドコモ AIの再学習支援開始
- 5. たった朝の2分で、シワもニオイも瞬間ケア！未来型衣類スチーマー「airmorn one」
- 6. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
- 7. 米 ルーター使用にリスク評価
- 8. povoの新規契約で「YouTubeメンバーシップ」が当たるキャンペーン、第2弾がスタート
- 9. 傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
- 10. マイナンバーのマイナちゃんはあのキャラに似ている？ 電話して聞いてみた
- 11. 北斗の拳 全巻が電子本で一冊に
- 12. レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチやアイデアをメモした手稿の最大のコレクションを完全デジタル化した「Codex Atlanticus」
- 13. AndroidがノートPCに変身。キーボード一体型モニターって意外と便利
- 14. AI解説者が分析！「GPT-5.1は温かみのあるAIに進化」冷たいAI批判を受けた“性格”アップデートを最速解説
- 15. 箱型ゲーミングPC「Steam Machine」のパワーはSteam Deckの6倍以上...ってどれくらい？
- 16. 着脱式ラップトップケースを備えた、ドイツの多機能ビジネスバッグ「Triangle Bag」
- 17. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
- 18. ついにyt-dlpのYouTubeダウンロード機能をフル活用するにはDenoなどのJavaScriptランタイムが必要に、インストール手順はこんな感じ
- 19. デル、データ保護を支援する「Dell PowerProtect」ポートフォリオを強化
- 20. 光回線サービスの純増数、テレワーク需要が一巡し落ち込む - MM総研
- 1. 今井に「MLB舐めている」と反響
- 2. 「大きいおにぎり」が好調の理由
- 3. サイ・ヤング賞発表 山本由伸は
- 4. サイ・ヤング賞連覇投手 移籍か
- 5. 鈴木彩艶の手術成功 今後の方針
- 6. ド軍社長「文句言うのは負け犬」
- 7. DeNA オースティンら自由契約に
- 8. 炭谷ら集結 浅村ら2000安打祝福
- 9. 由伸に 高級ブランドが熱視線を
- 10. 今井達也は「勝てるチーム」希望
- 1. 漫画家の榎本由美さん死去 60歳
- 2. 長嶋一茂 尊敬するけど嫌いな人
- 3. 彦根総合の野球部 集団万引きか
- 4. 一夫多妻YouTuber「通報やめて」
- 5. 声優の肥後マコトさん死去 54歳
- 6. 柄本時生&さとうほなみが結婚
- 7. 狩野英孝 動画にマスク氏が返信
- 8. トラブル? 斉藤被告と店が声明
- 9. 「プラダを着た悪魔2」公開決定
- 10. イナイレ最新作 発売前に不具合
- 1. 婚約パーティー 妻が上司とキス
- 2. GU 上品なブラウンボトムス登場
- 3. 炎上覚悟…33歳差恋愛に称賛の声
- 4. 3色で立体感 セザンヌの冬新作
- 5. ハニーズ「軽ふわニット」に注目
- 6. 子どもの心を閉ざす親のNG声掛け
- 7. 忙しい朝に しまむらのアイテム
- 8. 「液体の猫」が実在したら?
- 9. 「氏家」はなんて読む？最初の文字は...「う」！
- 10. 「IC.U」購入で特別なマスク
- 11. CHOOSYの新作セットで叶う♡夜の集中ケア「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」
- 12. 中3娘が塾なしでオール5 母驚き
- 13. 合コンで男性陣を気味悪がらせる「謎のチームワーク」９パターン
- 14. UT「たまごっち」コラボTシャツ
- 15. またまた大当たりキターーッッ！！【ローソン】次食べたい♡「新作スイーツ」
- 16. 「할 수 있어요（ハルスイッソヨ）」の意味は？覚えておくと便利なフレーズ！【韓国語クイズ】
- 17. 憧れの先輩と念願のデート♡ しかし、お会計時にまさかの出来事が...！？
- 18. バカラのホリデーコレクションで彩る煌めくクリスマス＆干支オーナメント
- 19. エクセル 限定コレクション登場
- 20. 白パンツのぽっちゃり見え回避術