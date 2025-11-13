10月19日の秋華賞を制し、桜花賞との牝馬2冠制覇を達成したエンブロイダリー（牝3＝森一、父アドマイヤマーズ）が選出済みの香港マイル（12月14日、シャティン芝1600メートル）の招待を受諾することが決まった。13日、シルクホースクラブが発表。初の海外遠征となる。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。