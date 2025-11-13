◆大相撲▽九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）東十両８枚目・嘉陽（中村）は、東十両６枚目・荒篤山（荒汐）に押し出されて、初日から５連敗となった。「動きはまあまあですかね。立ち合いが少し中途半端になっている。修正していきたい」と話した。師匠の中村親方（元関脇・嘉風）からは「まだ４日」「まだ５日」と日々声を掛けられているという。先場所は中盤に８連敗があったが、終盤に盛り返して６勝９敗。６日