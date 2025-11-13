東京都は、インフルエンザの「流行警報」を発表しました。都によりますと、9日までの1週間に報告された1医療機関あたりのインフルエンザの患者数は前の週から1.2倍増え29.03人となりました。都は警報基準を超えたとして13日、流行警報を発表しました。11月に警報が出るのは2009年以来16年ぶりです。例年、警報が出てから1〜2週間でピークを迎えることから、都はこまめな手洗いや消毒、マスク着用などを呼びかけています。