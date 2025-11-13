メ～テレ（名古屋テレビ） 発生から26年を迎えた名古屋市西区の主婦殺害事件。逮捕の決定打となったDNA型鑑定。その精度はどこまで進化しているのか取材しました。 26年間、高羽悟さんが借り続けた現場のアパートの玄関に残された血痕や靴の跡。 この血痕のDNA型が安福容疑者のDNA型と一致し、逮捕へと至りました。 逮捕の決定打となった「DNA型鑑定」。その精度はどのようなものなのか。科学捜査に詳しい、