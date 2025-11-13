依然として、高値が続いているガソリンについてです。暫定税率の廃止に向けて、13日から政府の補助金が増額され、県内では早くも値段を下げたガソリンスタンドもありました。リポート「こちらはレギュラーガソリンが174円ですね。こちらにもありますが、あー 173円」資源エネルギー庁によりますと、11月10日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は「180円ちょうど」に。前