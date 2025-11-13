餃子の王将（王将フードサービス）は13日、同日から発売の新ラーメン商品を公開した。【写真】登場！餃子の王将ラーメンの上位版「極王餃子の王将ラーメン」「餃子の王将を極める」プレミアムメニューの“極王シリーズ”として、「極王餃子の王将ラーメン」を販売する。「餃子の王将の定番ラーメンが、ワンランク上の味わいになって新登場。贅沢な気分が味わえる満足感たっぷりの一品です」と紹介した。■商品概要極王餃子の