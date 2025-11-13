記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月13日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は13日の記者会見で、日本の高市首相が台湾に関して悪質な発言を行った上、その後も撤回しないとしているとの報道に関し、日本側は発言を直ちに撤回しなければならないと強調した。林氏は次のように述べた。高市首相は国会で、台湾に関わる露骨な挑発的発言を公然と行い、台湾海峡への武力介入の可能性