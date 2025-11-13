過去最悪の被害が出ているクマによる人身被害。きょう（13日）から警察官が、ライフル銃を使ってクマの駆除が可能になりました。【写真で見る】「お前がクマだったら？」猟友会による警察官向け講習会の様子警察官ライフル銃でクマ駆除へ高柳光希キャスター:これまで警察官がライフル銃などの「特殊銃」を使える任務は、▼重要施設の警備・警護、▼ハイジャックへの対処等、▼凶悪な犯罪の予防・鎮圧、容疑者の逮捕と限定されて