中国・四川省で11日、全長758メートルの橋の一部が崩落しました。けが人はいないということです。【写真を見る】全長758ｍ！完成したばかりの橋が倒壊「崩れた…崩れたよ」前日には亀裂見つかる【中国・四川省】山肌から立ちのぼる砂煙。次の瞬間！「崩れた…崩れたよ」中国・四川省で11日、国道の橋の一部が倒壊しました。地元当局によると、前日には橋に亀裂が入っているのが見つかっていて、山で発生した地すべりによって倒壊し