三宅宏実さん日本オリンピック委員会（JOC）は13日、東京都内で理事会を開き、来年の愛知・名古屋アジア大会の日本選手団副団長に、重量挙げの五輪メダリストで理事の三宅宏実さんを選任した。前回の杭州（中国）大会に続く起用となる水鳥寿思理事とともに、選手をサポートする。JOC国際委員会の委員に、競泳で五輪2大会連続2冠の北島康介さんが加わったことも報告された。交流サイト（SNS）上での選手への誹謗中傷に関し、9月