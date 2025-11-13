気象台は、午後7時36分に、大雨警報（土砂災害）を名護市、大宜味村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・名護市、大宜味村に発表 13日19:36時点本島北部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。沖縄本島地方では、14日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□波浪警報14日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■宜野湾市□波浪警報14日明け方にかけて警戒予