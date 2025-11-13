ドジャースの捕手ベン・ロートベット選手が日本時間13日、レッズに移籍することが発表されました。ロートベット選手は今季7月にレッズから加入した28歳の捕手。9月に正捕手のウィル・スミス選手がけがで離脱したことによりマイナーから緊急昇格。自打球でダルトン・ラッシング選手も負傷と危機的状況の中で、シーズン終盤に一気に出場機会を増やし、チームを支えました。特に9月7日のオリオールズ戦では、山本由伸投手とバッテリー