テレビ朝日系「徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会」が１３日、放送され、黒柳徹子、高田純次、石原良純がＭＣを務めた。番組では、クマが人間の生活圏に出没する事件や被害について衝撃映像を紹介。海外の住宅街に現れたクマは家屋に入るとまっすぐ冷蔵庫へ。慣れた手つきで物色するとラザニアを手に屋外へと出て行った。黒柳は「ラザニアを盗んで…」と絶句。良純は「怖いな…。また来るよな。どうする、これ…」と話して