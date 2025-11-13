福士蒼汰（32）との福原遥（27）のダブル主演映画「楓」（12月19日）ジャパンプレミアが13日、東京・ユナイテッドシネマお台場で行われた。席上で、行定勲監督（57）が、1998年（平10）にリリースされた、スピッツの名曲「楓」を原案に映画を製作した舞台裏を明かした。「楓」は、スピッツの8枚目のアルバム「フェイクファー」の収録曲で、98年にアルバムからシングルカットされ、その後、数多くのアーティストにカバーされながら