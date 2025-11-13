ナイツの塙宣之（47）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。関西地区の“ノリツッコミ”の経験がないことを明かした。番組では、リスナーからの投稿を紹介。大阪の食堂にいた年配の男性客が「こう見えておこちゃまやねん、お子さまランチにしてんかー」との無茶ぶりに若い女性店員が無難に受け答えしていた様子を関東地区出身のリスナーが驚いた様子が伝えられた。清水ミチコは