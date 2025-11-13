ことし５月１５日、桐生市の住宅など３棟が全焼し周辺の１０棟に延焼した火事で、ブラジル国籍の女とベトナム国籍の男が現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、ブラジル国籍で千代田町赤岩のバルボーザヤスダマリネス容疑者(５７)と、ベトナム国籍で住居不定、無職のファムトゥアンヴー容疑者(２４)です。 警察によりますと２人は、ことし５月１５日午後１時半ごろ、外国籍で自営業の男性(６５)