バスケットゴール プロバスケットボールＢ１好調の群馬クレインサンダーズは１２日、茨城ロボッツと対戦しました。 ５連勝と勢いに乗るサンダーズはホームに茨城を迎えての北関東ダービー。この試合、サンダーズのシューター陣が躍動します。 序盤からキャプテンの辻や藤井、トレイ・ジョーンズが３ポイントシュートを次々と決め、５１対３７と