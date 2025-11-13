日韓共同制作ドラマ 『メリーベリーラブ（仮）』でW主演を務めるチ・チャンウクと今田美桜が、11月13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」に登壇した。 参考：チ・チャンウクと今田美桜がW主演日韓共同制作ドラマ『メリーベリーラブ』制作決定 ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信