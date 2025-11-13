今月8日に決勝が行われた全国高校サッカー選手権富山県大会は、富山第一が2年ぶりの優勝を飾り35回目の全国選手権出場を決めました。一方で、夢破れ、悔し涙を流した3年生たちがいます。高校最後の大会にあったそれぞれのドラマ、そして、新たなステージに進む選手たちにロッカールームでどんな言葉が贈られたのか、そのドキュメントです。【本編は動画をご覧ください】