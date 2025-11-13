任期満了に伴い来年の春に行われる富岡市長選挙に、市議会議員の宮澤展彦さんが出馬すると１３日に表明しました。 宮澤展彦さん(６９)は、２００７年の市議選で初当選し現在５期目です。２０１２年には群馬医療福祉大学大学院を修了し、介護施設運営会社の社長を務めています。 宮澤さんは公約について、道の駅を建設して地域経済の活性化を進めるほか、道路基盤を整備し交通対策にも力を入れたいと話しました。また、人口減少を