地域振興や課題解決に向けて意見交換する「地方創生対話フォーラム」が１３日、高崎市で開かれました。 フォーラムは、地域の先進事例を紹介し地方創生の機運を高めようと、全国を５つのブロックに分けて国が順次、開催しているもので秋田・福井に続き３回目です。 意見交換では、関東甲信越の１０都県から住民や企業の代表者などが参加し、地方創生の一環として地域産品の海外展開が議論されました。 参加者は、日