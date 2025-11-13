「リンゴ病」の流行が止まりません。 【写真を見る】流行が止まらず...「リンゴ病」の患者数が31週連続で警報レベル（山形） 患者数は前の週より減少しましたが、３１週連続で警報レベルとなっています。 県衛生研究所によりますと、今月３日から９日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「伝染性紅斑」いわゆる「リンゴ病」の患者数は前の週より２１人減少し６０人でした。 １定点あたりの患者数は２．３１人