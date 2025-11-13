全国で相次ぐクマ被害。静岡県内でも連日のように出没情報がある中、浜松市が対策費を補正予算案に計上しました。市内では、この半年ですでに23件の目撃情報があり、住民の生命と財産を守るための強化に乗り出しました。 【写真を見る】クマの目撃情報があった現場・クマ用の箱わな 「クマだ！」 10月31日、浜松市天竜区春野町で撮影されたドライブレコーダーの映像です。黒い物体が道路を横切るのがはっきりとわか