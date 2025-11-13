À¾Éð¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃæµþÂç¤Î½©»³½Ó³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬13Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â6000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1200Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆâÂú¤·¤¿¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À7·î¤ÎÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÂÇÎ¨4³ä2Ê¬9ÎÒ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤À¡£¸ò¾Ä¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÀ¾Éð¤Ï¡Ë¼ã¼ê¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯Ãæ¿´¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦