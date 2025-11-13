前橋市の小川市長が市の職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題で、市議会の最大会派・前橋高志会など７つの会派は１３日、再度辞職を求める申し入れ書を市長に提出しました。 申し入れ書では、市長が辞職しない場合、今月２７日の定例市議会初日を念頭に、不信任決議案を提出するとしています。 文書を受け取った小川市長は、「市政を止めず、市民の皆さんの声をうかがいながら、あらゆる可能性を考慮していきたい」と