「気になって話が全く入って来なかった」フリーアナウンサーの高橋真麻(44)がテレビ出演した際の近影に心配の声があがっている。10月27日のバラエティ番組「世界まる見え!テレビ特捜部」(日本テレビ)の「要注意人物SP」と題した企画にゲスト出演。番組公式アカウントがXに写真を投稿した。高橋は青色の花柄ワンピース姿。お笑いコンビ「ニッポンの社長」のエピソードを聞き、にこやかに微笑んでいる。SNS上では「顔のボコボ