2025年内の暫定税率の廃止にむけ、政府は11月13日からガソリンと軽油の補助金を1リットルあたり5円引き上げました。 【写真を見る】なぜ？ 13日からガソリンと軽油の補助金5円増額も 県内では「価格変わらず」店舗も =静岡 補助金は増額されましたが、静岡県内では店頭価格を下げていない店舗も見られました。その理由とは。 13日から政府が引き上げたガソリンの補助金。都内のガソリンスタンドではレギュラーガソリンの