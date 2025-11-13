11月12日夜、社会人野球日本一を決める日本選手権の決勝が行われ、ヤマハ（浜松市）が9年ぶり2度目の頂点に立ちました。13日、浜松市の本社では、優勝報告会が開かれ、選手と社員が喜びを分かち合いました。 【写真を見る】13日に浜松市のヤマハ本社で行われた優勝報告会の様子 日本生命との決勝戦。ヤマハ先発は今大会ここまで4試合すべてで登板している、エース・佐藤廉。0対0で迎えた4回、1アウト1、3塁のピンチを迎え