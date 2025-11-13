広島県呉市に住む８０代の女性から現金１４１０万円をだまし取ったとして、マレーシア国籍の男（３６）が逮捕されました。 マレーシア国籍の男（３６）は去年１０月、何者かと共謀し呉市に住む８０代の女性から現金１４１０万円をだまし取った疑いがもたれています。 警察によりますと、東京の警察官を名乗る何者かが「携帯電話や通帳が悪用されていて、これを防ぐために口座から現金を引き出してほしい。調査のため